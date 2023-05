Jobs After Class 10th: 10वीं के बाद जॉइन करें ये Short Term Course, मिलेगा सालाना 4 से 5 लाख तक का पैकेज

Short Term Courses After Class 10th: आज के समय में करियर के ढ़ेरों ऑप्शन युवाओं के लिए खुल गए हैं. आज आप चाहें तो अपनी पसंद और योग्यता के मुताबिक, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स करके 25 से 30 हजार रुपये की नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग शॉर्ट टर्म कोर्स (Trending Short Term Course) के बारे में बताएंगे, जिनकी फीस भी बेहद कम है, जिसे आप आसानी से पे कर अपने करियर में यकीनन सफलता हासिल कर सकते हैं.

1. डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी (Diploma in Stenography)



आज के समय में सबसे ट्रेंडिंग शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करें, तो वो है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी (Diploma in Stenography). दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कोर्स में आपको स्टेनोग्राफी के साथ-साथ कम्प्यूटर और टाइपिंग भी सिखाई जाती है. स्टेनोग्राफी सीख के आप आसानी से सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा आप स्टेनोग्राफी सीख कर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में आसानी से शुरुआती 25 से 30 हजार रुपये हर महीने कमा सकते हैं.

2. डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स (Diploma in Fine Arts)

आज वो दौर है, जब आर्ट और आर्टिस्ट दोनों की ही कदर दुनिया भर में की जाती है. अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट (Art & Craft) की थोड़ी भी समझ या रूची रखते हैं, तो आप फाइन आर्ट्स की फील्ड में डिप्लोमा (Diploma in Fine Arts) हासिल कर एक बेहतरीन करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. 10वीं के बेसिस पर इसमें 6 महीने से एक साल तक की अवधी तक का डिप्लोमा कराया जाता है. इस कोर्स को करने के बाद आप ग्राफिक डिजाइनर, आर्ट टीचर, फ्लैश एनिमेटर, आर्ट लायसन ऑफिसर जैसी पोस्ट पर जॉब हासिल कर प्रतिमाह 50 हजार से अधिक सैलरी प्राप्त कर सकते हैं.

3. डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया (Diploma in Multimedia)

बात करें तीसरे शॉर्ट टर्म कोर्स की, तो आज के समय में हर तीसरा इंसान सोशल मीडिया पर वीडियो क्रिएट कर फेमस हो रहा है. इसी के साथ वो अच्छे-खासे पैसे भी कमा रहा हैं. इन वीडियो क्रिएटर को अपनी वीडियों एडिट करवाने के लिए वीडियो एडिटर (Video Editor), एनिमेटर (Animator) और ग्राफिक डिजाइनर (Graphic Designer) की जरूरत पड़ती है. ऐसे में कक्षा 10वीं व 12वीं पास छात्र भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं. इसके लिए आप डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया (Diploma in Multimedia) का शॉर्ट टर्म कोर्स कर वीडियो एडिटर, एनिमेटर व ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं.

4. डिप्लोमा इन आर्ट टीचर (Diploma in Art Teacher)

अगर आप भविष्य में टीचर बनने की इच्छा रखते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं. हालांकि, आर्ट टीचर बनने के लिए आपका आर्ट एंड क्राफ्ट (Art and Craft) में इंटरस्ट होना चाहिए. इसके लिए आपको डिप्लोमा इन आर्ट टीचर (Diploma in Art Teacher) का 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करना होगा, जिसके बाद आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकेंगे. दरअसल, इस कोर्स में छात्रों को पढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं. ये कोर्स 10वीं पास छात्रों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. बता दें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में इस कोर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है. इस कोर्स को कर आप प्रति माह 30 से 35 हजार रुपये आसानी के कमा सकते हैं.