NVS Result 2022 Declared: नवोदय विद्यालय संगठन ने जारी किया इनका रिजल्ट, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

NVS Result 2022 Download: नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने स्टेनोग्राफर, जूनियर सचिवालय सहायक (मुख्यालय / आरओ कैडर), जूनियर सचिवालय सहायक (जेएनवी कैडर), इलेक्ट्रीशियन कम प्लंबर, मेस हेल्पर, सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त (प्रशासन) और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए सीधी भर्ती अभियान 2021-22 के तहत ऑनलाइन परीक्षा पास की है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी navodaya.gov.in पर जाकर NVS नॉन टीचिंग रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

How to Download NVS Result 2022?

कैंडिडेट्स अपना NVS रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘List of candidates shortlisted for Skill / Trade Test to the post of Stenographer, Junior Secretariat Assistant (HQ/RO Cadre), Junior Secretariat Assistant (JNV Cadre), Electrician cum Plumber and Mess Helper under Direct Recruitment Drive 2021-21’ या ‘List of candidates shortlisted for interview to the post of Assistant Commissioner, Assistant Commissioner(Admn.) and Junior Engineer (Civil) under Direct Recruitment Drive 2021-22 का लिंक मिलेगा.

अब आप NVS Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं.

अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नबर और नाम आदि डिटेल्स चेक कर लें.

NVS Skill Test or Trade Test or Interview 2022

जिन उम्मीदवारों को लिस्ट में अपना रोल नंबर मिला है, उन्हें जरूरत के मुताबिक स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

खाली पदों के 1:5 के अनुपात में स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (मुख्यालय/आरओ संवर्ग) और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएनवी संवर्ग) के पदों के लिए स्किल / ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लंबर और मैस हेल्पर के पद के लिए स्किल / ट्रेड टेस्ट के लिए चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट खाली पदों के 1:3 के अनुपात में संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचना के साथ है.

असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर (एडमिन) और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों के लिए इंटरव्यू के लिए चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट खाली पदों के 1:3 के अनुपात में संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचना के साथ दी गई है.

