Police Recruitment 2022: पुलिस में 400 से ज्यादा पदों पर निकली नौकरी, 25 साल तक के 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

Jail Warder Recruitment 2022: ओडिशा जेल भर्ती बोर्ड, कारागार और सुधार सेवा निदेशालय ओडिशा के कुल पांच जेल सर्किलों के लिए जेल वार्डर के 403 पदों पर भर्ती कर रहा है, जिसमें चौद्वार सर्कल, बरहामपुर सर्कल, संबलपुर सर्कल, बारीपदा सर्कल और कोरापुट सर्कल शामिल हैं.

इच्छुक उम्मीदवार संबंधित सर्कल के लिए opbrecruitment.in पर आवेदन कर सकते हैं, जहां उन्होंने सर्कल के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर किया है, जहां भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से पहले या उससे पहले भर्ती की जा रही है. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2022 है.

Educational Qualification

उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक शिक्षा, ओडिशा, भुवनेश्वर, या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से परिषद द्वारा आयोजित किसी अन्य समकक्ष परीक्षा द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा सर्टिफिकेट में पास होना चाहिए.

सैलरी और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 25 साल रखी गई है. सैलरी की बात करें तो इन पदों पर 13,300 रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

Selection Process for Odisha Jail Warder Posts

कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा (सीबीआरई) - 100 नंबर

पीएसटी और पीईटी - क्वालीफाईंग नेचर

शारीरिक परीक्षा के बाद, ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त कुल नंबरों और एनसीसी प्रमाण पत्र के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

How to Apply for Odisha Jail Warder Recruitment 2022?

कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://prisons.odisha.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Apply Online का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें. अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

अब अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना फॉर्म भर दें.

कृपया यह घोषित करने के लिए दिए गए बॉक्स को चेक करें कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण ठीक हैं.

फोटो, हस्ताक्षर और बाएं / दाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें.

आवेदन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, एक अलग टैब में एक पीडीएफ फाइल तैयार की जाएगी.​

