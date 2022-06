SI Result 2022: पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का रिजल्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट

JKSSB SI Result 2022 Download: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने जम्मू और कश्मीर पुलिस (JKP) में सब इंस्पेक्टर (पुलिस) की भर्ती के लिए आयोजित OMR बेस ऑब्जक्टिव टाइप लिखित परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट jkssb.nic.in पर चेक कर सकते हैं. 27 मार्च 2022 को जेकेपी एसआई परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार जेकेपी एसआई रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट से अपने नंबर देख सकते हैं.

परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET) के लिए बुलाए जाएंग. उसी के बारे में डिटेल्स बाद में जारी की जाएंगी.

How to Download JKSSB SI Result 2022?

रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.

यहां आपको 'View Result/Score Sheet of candidates for the posts of Sub-Inspector (Home Department), advertised vide Notification No. 06 of 2021 dated 21.10.2021. पर जाना होगा और वहां आ रहे 'Result/Score Sheet of candidates for the posts of Sub-Inspector (Home Department)' लिंक पर क्लिक करें.

अब आप JKSSB SI Result की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं.

अब आप यहां 150 में से आए अपने नंबर चेक कर सकते हैं.

बोर्ड ने सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर (पुलिस) के 1200 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. JKSSB SI ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2021 से 18 दिसंबर 2021 तक मांगे गए थे. JKSSB SI नोटिफिकेशन 2021 21 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित हुआ था.

JKSSB SI एग्जाम मार्च 2022 के महीने में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 16 जिलों के 322 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था. रिपोर्टों के अनुसार, 1,13,861 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 97,793 (85.95%) उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था.

