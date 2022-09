RRB NTPC Result 2022 Declared: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए जारी हुआ रिजल्ट, rrbcdg.gov.in पर करें चेक

Railway Recruitment Board, RRB: रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, ने आधिकारिक तौर पर आज, 7 सितंबर, 2022 को लेवल 6 के लिए आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट घोषित कर दिया है, परिणाम अब rrbcdg.gov.in पर उपलब्ध है. उम्मीदवार 30 जुलाई, 2022 को आरआरबी एनटीपीसी स्तर 6 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए.

रिजल्ट लिंक अब आरआरबी की वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर एक्टिव है. उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड और अन्य डिटेल दर्ज करने की जरूरत नहीं है. एक बार रिजल्ट डाउनलोड हो जाने के बाद, उम्मीदवार स्कोर चेक कर सकते हैं. लेवल 6 परीक्षा परिणाम डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है.

उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लिंक को फॉलो कर सकते हैं. सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी गई है. लेवल 6 के कटऑफ मार्क्स आरआरबी की वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर भी जारी कर दिए गए हैं. बोर्ड ने कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज दिए हैं.

रिजल्ट में उम्मीदवारों का रोल नंबर दिया गया है. जिनका चयन हो गया है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा. नोटिस के अनुसार, डिटेल ईमेल के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ईमेल आईडी चेक करते रहें.

RRB NTPC Result 2022 for Level 6: How to download

कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in और rrbahmedabad.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको रिजल्ट लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और इसमें अपना नाम चेक करें.

वेबसाइट पर कटऑफ मार्क्स का लिंक भी दिया गया है. आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर