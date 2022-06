Indian Army में निकलीं सरकारी नौकरी, सैलरी 81,100 रुपये महीने तक, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

Indian Army Air Defence College Recruitment 2022: इंडियन आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज ने लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पद पर भर्ती के लिए 4 जून के रोजगार समाचार में एक नोटिफिकेशन अपलोड किया है. रोजगार समाचार / राष्ट्रीय समाचार पत्र / स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन तक ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं.

Eligibility Criteria

लेबोरेटरी असिस्टेंट (Laboratory Assistant)- किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स के साथ साइंस में ग्रेजुएट या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा.

Lower Division Clerk (LDC)- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12 वीं पास या समकक्ष योग्यता. कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग @ 35 शब्द प्रति मिनट (या) हिंदी टाइपिंग @ 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर.

Stenographer Grade 2- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं पास या समकक्ष। डिक्टेशन: 10 मीटर @ 80w.p.m और ट्रांसक्रिप्शन 50 मीटर (इंग्लैंड), 65 (हिंदी) (कंप्यूटर पर)।

आयु सीमा की बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल तक है. लोअर डिविजीन क्लर्क के लिए 18 से 30 साल और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल है.

सैलरी की बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट को 25500 से लेकर 81100 रुपये, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 19900 रुपये से लेकर 63200 रुपये महीने तक और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 25500 रुपये से लेक 81100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर विषय से संबंधित सावल पूछे जाएंगे.

यहां भेजना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म

Commandant, Army Air Defence College, Golabandha (PO), Ganjam (District), Odisha - 761052

आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए

“APPLICATION FOR THE POST OF ……………………”.

