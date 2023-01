Teacher Recruitment 2022: 13000 टीचर्स की भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

KVS Recruitment 2022 Apply Online: केन्द्रीय विद्यालय संगठन आज यानी 02 जनवरी, 2023 को शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की अलग अलग वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर देगा. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक और पात्र हैं, वे आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट - kvsangathan.nic.in पर जा सकते हैं. टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक पदों समेत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की 13000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है.

इससे पहले, केवीएस भर्ती आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर, 2022 थी जिसे हालांकि बढ़ा दिया गया था और अब आखिरी तारीख आज 2 जनवरी 2023 है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है और रुचि रखते हैं, वे समय बर्बाद न करें और जल्द से जल्द आवेदन पत्र भरें.

केवीएस भर्ती 2022 (KVS Recruitment 2022) की भर्ती प्रक्रिया के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के तौर पर 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई आवेदन शुल्क नहीं देनी है.

How to apply for KVS Recruitment 2022?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन करने का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब वहां मांगी गई डिटेल्स भरकर लॉगिन कर लें.

लॉगिन करने के बाद जरूरी डिटेल्स के साथ अपना फॉर्म भर दें और सबमिट कर दें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद अपने फॉर्म को सेव कर लें और उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें.

इतने पदों पर होनी है भर्ती

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 1409 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 3176 पद

प्राथमिक टीचर (PRT) के 6414 पद

पीआरटी (संगीत) के 303 पद

सहायक आयुक्त के 52 पद

प्राचार्य के 239 पद

वाइस प्रिंसिपल के 203 पद

लाइब्रेरियन के 355 पद

वित्त अधिकारी के 6 पद

सहायक अभियंता (सिविल) के 2 पद

सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के 156 पद

वरिष्ठ सचिवालय सहायक (यूडीसी) के 322 पद

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (एलडीसी) के 702 पद

हिन्दी अनुवादक के 11 पद

आशुलिपिक ग्रेड- II के 54 पद

