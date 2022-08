UPPSC Recruitment 2022: यूपी में निकली बंपर नौकरी, ये है आवेदन करने का तरीका, एप्लिकेशन फीस 25 रुपये!

UPPSC Recruitment: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत 611 चिकित्सा अधिकारी (एमओ) आयुर्वेद की सीधी भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीएससी एमओ आयुर्वेद भर्ती 2022 के लिए आधिकारिक यूपीपीएससी वेबसाइट - www.uppsc.up.nic.in - के माध्यम से आज यानी शुक्रवार, 5 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से ऑफ़लाइन भुगतान के माध्यम से कर सकते हैं.

UPPSC Medical Officer Recruitment 2022: Selection Process

UPPSC चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2022 की चयन प्रक्रिया कई फेज से गुजरने के बाद होगी.

लिखित परीक्षा / स्क्रीनिंग टेस्ट (यदि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं)

पर्सनल इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

How to Apply for UPPSC MO Recruitment 2022?

आवेदन करने के लिए कैंडिडे्टस सबसे पहले www.uppsc.up.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए विज्ञापन लिंक पर क्लिक करें.

अपनी डिटेल जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, योग्यता और अन्य डिटेल जो पूछी गई हों उन्हें भरें.

आवेदन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और फिर जमा करें.

आगे उपयोग के लिए भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें.

UPPSC MO Recruitment 2022: Important Dates

ऑनलाइन एप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 5 अगस्त 2022

आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2022

एग्जाम की फीस पे करने की आखिरी तारीख 2 सिंतबर 2022

एप्लिकेशन फॉर्म कंपलीट करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2022

आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 105 रुपये देने होंगे. वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए 65 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर