Right Start Of New Job: नई जॉब में मुश्किल से हो पाते हैं फिट, इन टिप्स की मदद से दूर होगी आपकी परेशानी

Tips For The Right Start Of A Aew Job: करियर में बढ़ोतरी की तलाश में हर कोई रहता है इसके लिए सबसे जरूरी है समय पर नौकरी बदलना. वैसे मौजूदा नौकरी से अच्छा ऑपशन चुनना और फिर नई जॉब ज्वाइन करना एक चुनौतीपूर्ण काम है. इसके बाद आता है नए दफ्तर को ज्वाइन करना. वैसे तो नई जॉब आपकी एक कामयाबी ही मानी जाती है लेकिन कुछ लोगों को नई जॉब की शुरुआत में खासी परेशानी आती है. ऐसे लोगों के लिए नए माहौल में एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है. इसे न्यू जॉब एंग्जाइटी कहा जाता है. आज हम यही बताने जा रहे हैं कि न्यू जॉब एंग्जाइटी से कैसे निपटा जा सकता है.

पॉजिटिव सोच रखें

पहली बात जो आपको याद रखनी है वह यह कि कंपनी ने आपकी काबिलियत और अनुभव के आधार पर आपको चुना है. आपके अंदर कुछ खास देखकर ही कंपनी ने आपको जॉब दी है. इसलिए नए ऑफिस में पॉजिटिव सोच के साथ प्रवेश करें.

काम पर फोकस करें

नई जॉब में नया मौहाल, नए नियम काम करने के नए तौर तरीके से आपका वास्ता पड़ेगा. इसलिए शुरुआती दौर में काम पर पूरा फोकस करें. एक-एक चीज पर ध्यान दें, किस व्यक्ति से किस मुद्दे पर बात करनी है, कोई परेशानी हो तो समाधान कैसे निकालना है. यह समझें.

सवाल जरूर पूछें

नए दफ्तर के माहौल और काम करने के तारीकों को लेकर अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तो जरूर पूछें. सवाल पूछने का मतलब यह नहीं है कि आप कम काबिलियत रखते हैं बल्कि यह है कि आप अधिक से अधिक सीखना चाहते हैं. इसलिए नई जगह पर सवाल पूछने में कोई झिझक न अपनाएं.

नेगेटिव लोगों से दूर रहे हैं

कंपनी में जहां पॉजिटिव सोच वाले लोग मिलते हैं वहीं नेगेटिव सोच रखने वाले लोग भी होते हैं. ऐसे लोगों से दूर ही रहें. नई जॉब में आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहे. इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहे जो कि उत्साह से भरे हों और पॉजिटिव सोच रखते हो.

सहकर्मियों,दोस्तों बातचीत करते रहें

बहुत जरूरी है कि आप अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करें. खाने के ब्रेक के दौरान या जॉब के बाद आप सहकर्मियों से बातचीत कर सकते हैं. इससे आपको काम में बहुत मदद मिलेगी. इसके अलावा आप अपने खास दोस्तों और रिश्तेदारों से भी नई जॉब को लेकर बात करते रहें. इनसे आप जरूरी सुझाव ले सकते हैं. अपनी परेशानी को बांटकर आप उसके समाधान तक ज्यादा आसानी से पहुंचेंगे.

