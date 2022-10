Trending: OMG! 16 महीने के बच्चे ने मां के कहने पर पानी में दिखाया ऐसा करतब, देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

Baby Cute Video: तैराकी किसी को भी बचपन से नहीं आती है, इसे सीखना पड़ता है. बहुत से लोगों की पानी के अंदर सांस रुकने लगती है या फिर उनका दम घुटने लगता है. कुछ लोग तो स्विमिंग (Swimming) सीखने से इतना डरते हैं कि पानी के अंदर भी उनके पसीने छूटने लगते हैं. आपको बता दें कि स्विमिंग के कई फायदे भी होते हैं. हालांकि वीडियो में दिख रहे एक बच्चे ने कमाल ही कर दिया है.

बच्चा जानता है तैरना

इस वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा हुआ है कि 16 महीने का बच्चा पहले से ही तैरना जानता है, इतना अविश्वसनीय. हो सकता है कि आपको भी इस बात पर यकीन न हो लेकिन ये सच है. अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है तो पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

16month old baby already knows how to swim, so unbelievable... pic.twitter.com/MGEkPyd9AV

— Extreme Videos (@impresivevideo) October 8, 2022