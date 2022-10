World War: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बिछड़े थे, अब 75 साल बाद अचानक ऐसे मिले दो दोस्त

Two Friends Met After Second World War: कई बार ऐसा होता है कि जब कोई अपना जानकार लंबे समय बाद अचानक मिलता है तो यह पल बेहद भावुक कर देने वाला होता है. लेकिन अगर कोई 75 साल अचानक मिल जाए तो इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब दो दोस्तों की मुलाकात इतने साल बाद हुई है. ये दोनों दोस्त दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ थे.

पोस्ट के माध्यम से पूरी कहानी बताई

दरअसल, इस मिलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अमेरिका के लॉस एंजिलिस के रहने वाले एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर दिल को छू लेने वाली एक पोस्ट के माध्यम से पूरी कहानी बताई है. वीडियो में एरिन शॉ नामक एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा कि प्यार और दोस्ती कुछ भी सह सकते हैं.सेना के दिग्गजों को एक-दूसरे से मिलते और गले मिलते हुए आप देख सकते हैं.

सोशल मीडिया से खोजने में सफल

उन्होंने आगे लिखा कि मेरे 96 वर्षीय चिकित्सक दादा को 75 साल के बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड सेकंड के बाद अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ दोबारा मिलना हुआ. मेरे दादाजी को ओकिनावा भेज दिए जाने के बाद वे अलग हो गए और उन्हें नहीं पता था कि दूसरा बच गया है या नहीं. हमारे परिवार हाल ही में सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे को खोजने में सफल हुए हैं.

इसके बाद एक तारीख तय की गई और फिर दोनों मिले. वीडियो में दिख रहा है कि दोनों लोग मिलते ही भावुक हो गए. हालांकि अब दोनों लोगों की उम्र काफी हो गई है लेकिन उन्होंने पुरानी यादें ताजा करते हुए एक दूसरे से मुलाकात की है. इस वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

