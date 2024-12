तुम भारतीय लोग पागल होते हो! एयरपोर्ट पर अमेरिकी महिला ने आखिर क्यों की नस्लीय टिप्पणी? Video वायरल

Indians Racist Remark: लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अमरीकी महिला ने मशहूर वेडिंग फोटोग्राफर परवेज तौफिक और उनके भारतीय-अमेरिकी परिवार के साथ नस्लीय हमला किया. इस घटना के बाद यूनाइटेड एयरलाइन्स ने महिला को अपनी नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, जिससे वह भविष्य में एयरलाइन के साथ यात्रा नहीं कर सकेगी. महिला की नस्लीय टिप्पणी का वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आईं.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर Thar से हीरोपंति दिखा रहा बेकाबू ड्राइवर, फुटपाथ पर चलाने लगा गाड़ी; वीडियो वायरल

लॉस एंजिल्स एयरपोर्ट पर हुई नस्लीय घटना

यह घटना उस समय शुरू हुई जब महिला ने तौफिक के बेटे के बारे में नस्लीय टिप्पणियां करनी शुरू की, जब वे शटल बस में अपनी उड़ान के लिए जा रहे थे. महिला ने तौफिक के बच्चों से कहा, "चुप रहो." और फिर उन्होंने तौफिक और उनके परिवार पर घिनौनी नस्लीय टिप्पणियां कीं. महिला ने कहा, "तुम्हारा परिवार भारत से है, तुम्हें नियमों की कोई इज्जत नहीं है... भारतीय पागल होते हैं."

देखें वीडियो-

NEW: "Karen" gets put on the "No Fly List" after going on a racist rant against children on a United Airlines shuttle bus in Los Angeles.

The comments were made at the children before she started attacking the father, photographer Pervez Taufiq.

"Your family is from India, you… pic.twitter.com/5WP2fMm6w1

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 1, 2024