Anand Mahindra ने खुलेआम दी एलोन मस्क को ऐसी सलाह, पढ़कर आप भी कहेंगे- ये बात तो सही है

Anand Mahindra Elon Musk: एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो अंधे लोगों को देखने में मदद कर सकता है. अगर यह काम करता है तो यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा. एलोन मस्क ने 18 सितंबर को बताया कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इस डिवाइस को मंजूरी दे दी है. मस्क ने बताया, "न्यूरालिंक का ब्लाइंडसाइट डिवाइस अंधे लोगों को भी देखने में मदद कर सकता है, भले ही उन्होंने दोनों आंखें खो दी हों. अगर उनका दिमाग ठीक है तो जो लोग जन्म से अंधे हैं, वे भी इस डिवाइस से देख सकते हैं."

आनंद महिंद्रा भी एलोन के मैसेज से हुए खुश

इस खबर से बहुत खुश होकर इंडिया के बड़े बिजनेसमैनों में से एक आनंद महिंद्रा ने इस पोस्ट को शेयर किया और एलोन मस्क को शुभकामनाएं दी. हालांकि, साथ में उन्होंने एक सलाह भी दी. आनंद महिंद्रा ने कहा, "अगर यह डिवाइस काम करता है तो यह टेस्ला या स्पेस एक्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ा उपहार होगा." आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलोन मस्क कई कंपनियों के मालिक हैं, जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स. उन्होंने एक नए डिवाइस के बारे में बताया जो अंधे लोगों को देखने में मदद कर सकता है.

If this device lives up to these expectations then, much more than Tesla or Space X, THIS will be your most enduring gift to humankind. https://t.co/BtnbEEIvyn

— anand mahindra (@anandmahindra) September 19, 2024