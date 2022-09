Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा ने शेयर किया 'बप्पा' का अनोखा अंदाज! वीडियो ने जीता करोड़ों लोगों का दिल

Social Media Trending: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने कई लोगों को अपना फैन बनाया है. लोगों को इनके द्वारा शेयर (Share) किया गया कंटेंट काफी पसंद आता है. इस बार भी महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर कर भगवान गणेश (Lord Ganesh) के भक्तों को काफी खुश कर दिया है. गणपति बप्पा के भक्तों ने बड़ी ही श्रद्धा से बप्पा का विसर्जन कर अगले साल तक उनका इंतजार करके फिर से घर पर स्थापित करने का मन बनाया है.

खुश कर दिया दिल

इस वीडियो में हाथी (Elephant) के एक छोटे से बच्चे को देखा जा सकता है. महिंद्रा कहते हैं कि उन्हें लगता है कि बप्पा हमें अपनी सूंड (Trunk) से अलविदा कह रहे हैं. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

I think Bappa is bidding us goodbye with his trunk…and we say: Ganpati Bappa Morya, Pudhchya Varshi Lavkar Ya! See you next year… pic.twitter.com/SN7Z7uuEzC

