Anand Mahindra ने अनोखे अंदाज में किया New Year का वेलकम, Video छू लेगा आपका दिल

Anand Mahindra Good Bye 2024: बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा ने साल 2024 को अलविदा कहा है और नए साल में प्रवेश करने से पहले कुछ अनोखे अंदाज में वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने किसी प्लेन के नाइट फ्रंट व्यू को दर्शाया है. प्लेन की लैंडिंग को देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित रह गया. जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पायलट लैंडिंग करने वाला है और सामने का दृश्य बेहद ही आकर्षित और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ. इस वीडियो को आनंद महिंद्रा ने शेयर करते हुए बेदह ही अच्छा मैसेज लिखा है.

यह भी पढ़ें: ठेके में घुसा चोर, लूट के बाद पार्टी के मूड में गटक डाली दे-दनादन दारू; अगले दिन हुआ ऐसा हाल

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया न्यू ईयर वीडियो

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने प्लेन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "2024 के मुश्किल समय के बाद 2025 में सुरक्षित लैंडिंग करना मुश्किल लग सकता है. लेकिन पायलट हर दिन सुरक्षित लैंडिंग करते हैं! मैं आप सभी को एक शांतिपूर्ण और पुरस्कृत नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं. मुझे उम्मीद है कि हम सभी इस विश्वास के साथ काम कर सकते हैं कि हम अपने भाग्य के पायलट हैं!" सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो गया. वीडियो पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "आप बहुत इनोवेटिव हैं, हम बिटकॉइन के माध्यम से ईवी कब खरीद सकते हैं?"

यह भी पढ़ें: साल 2025 के लिए आई खतरनाक भविष्यवाणी! संभल जाए ये देश वरना देखना पड़ सकता है तबाही का मंजर

After a difficult 2024, making a safe landing into 2025 may seem daunting.

But Pilots make safe landings every day!

I wish you all a peaceful & rewarding New Year.

I hope we can all act with the belief that WE are the pilots of our destiny! pic.twitter.com/3GuFHMvpUZ

— anand mahindra (@anandmahindra) December 31, 2024