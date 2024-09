Andhra Pradesh: शराब देख नियम-कानून भूले लोग.. पुलिस के सामने मच गई शराब की लूट, हैरान कर देगा वीडियो

Guntur News: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पुलिस की अवैध शराब को नष्ट करने की एक रूटीन कार्रवाई अचानक ही अराजकता में बदल गई जब लोग शराब की बोतलें लूटने लगे. यह घटना तब हुई जब पुलिस ने हजारों अवैध शराब की बोतलों को नष्ट करने के लिए एक डंपिंग यार्ड में इकट्ठा किया था. लेकिन वहां मौजूद भीड़ इस लालच को नहीं रोक सकी और बोतलों के साथ फरार हो गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लोग शराब की बोतलें लूटने के लिए दौड़ पड़े, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक जेसीबी मशीन भी दिखाई दे रही है, जिसे संभवतः अवैध शराब को कुचलने के लिए लाया गया था, लेकिन हंगामे के बीच यह भी बेबस नजर आ रही है.

IANS न्यूज एजेंसी ने इस वीडियो को X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा, "गुंटूर, आंध्र प्रदेश: पुलिस ने डंपिंग यार्ड में 50 लाख रुपये की अवैध शराब नष्ट की. नष्ट करने के दौरान कुछ युवाओं और नशेड़ियों ने मौके का फायदा उठाया और पुलिस के सामने ही बोतलों को लूट लिया."

Guntur, Andhra Pradesh: Police destroyed illegal liquor worth Rs. 50 lakh at a dumping yard. During the destruction, some youths and drunkards took advantage of the situation and looted drug bottles in front of the police pic.twitter.com/31sw50NTO1

— IANS (@ians_india) September 10, 2024