Shocking: फ्लाइट के अंदर ही यात्री ने एयर होस्टेस पर कर दिया हमला! वायरल Video पर मचा बवाल

Social Media Viral: आजकल लोगों को छोटी-मोटी बातों पर भी भयानक गुस्सा आ जाता है और इसका खामियाजा किसी दूसरे को भुगतना पड़ता है. इस वीडियो में प्लेन (Plane) के अंदर ही एक महिला यात्री और एयर होस्टेस के बीच विवाद खड़े होते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया है.

प्लेन के अंदर हुआ हंगामा

बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट (Flight) सैन फ्रांसिस्को से शिकागो जा रही थी. इस फ्लाइट में बैठे किसी भी यात्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्लेन के अंदर इतना हंगामा मचने वाला है. इस वीडियो में एक महिला यात्री (Passenger) को अपने बच्चे के साथ देखा जा सकता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) हो रहे इस वीडियो को जरूर देखें...

Flight attendant assaulted on @united flight 476 that just landed in Chicago at @fly2ohare. pic.twitter.com/4ksmKl5PAC

— Peter Kondelis (@PeterKondelis) November 13, 2022