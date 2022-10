Azeem Mansuri Wedding: ढाई फुट के अजीम को आखिरकार मिल गई अपनी दुल्हन, इस दिन करेंगे शादी

Azeem Mansuri Shamli: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) तक से शादी कराने की गुहार लगा चुके ढाई फुट के अजीम मंसूरी (Azeem Mansoori) को दुल्हनिया मिल गई है. अजीम मंसूरी इस बात से परेशान थे कि उनकी हाइट कम है और इस वजह से उनके हाथ में कोई भी अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार नहीं है. लेकिन अब अजीम मंसूरी को अपने लिए दुल्हन मिल गई है, जिसकी हाइट 2 फुट है. अजीम मंसूरी शादी के लिए लड़की मिलने के बाद से बेहद खुश हैं. अजीम मंसूरी ने बताया है कि वो अगले महीने 7 नवंबर को शादी करेंगे.

7 नवंबर को होगी अजीम मंसूरी की शादी

अजीम मंसूरी ने बताया कि जिस लड़की से उनकी शादी होने वाली है उसका नाम बुशरा है. वो इस बात से बहुत खुश हैं कि 7 नवंबर को उनकी शादी हो जाएगी. उन्होंने बताया कि वह एक भव्य समारोह में बुशरा के साथ निकाह करेंगे.

Shamli (UP): #AzeemMansuri, who stands tall at two-and-a-half feet, has finally met his match in Bushra, whose height is two feet.

Azeem, 27, will marry Bushra at a grand ceremony on November 7. pic.twitter.com/K7SvBImmL9

