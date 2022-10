Bathroom चप्पल इस कीमत में बिक रही है ऑनलाइन, इतने में एक Smartphone आ जाए

Bathroom Slippers Online Sale: कभी-कभी कुछ आम चीजें, जिन्हें हम अमूमन घर पर यूज करते हैं इतनी ज्यादा कीमत पर मिलती है जिस पर आसानी से भरोसा कर पाना आसान नहीं होता. कुछ महीने पहले हमने देखा था कि ऑनलाइन बाल्टी और मग हजारों रुपये में बिक रही थी. इतनी ज्यादा कीमत में तो कुछ लोग सोना-चांदी खरीदने को तैयार थे. हालांकि, कुछ ऐसा ही एक और वाकया फिर से सामने आया है, जिस पर लोग आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे. जब भी आप बाथरूम के लिए हवाई चप्पल खरीदने को सोचते हैं तो उसकी कीमत आपके मन में 100 से 200 तक की होती होगी, लेकिन क्या आप बाथरूम चप्पल के हजारों रुपये देने को तैयार हैं?

बाथरुम चप्पल की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

इंटरनेशनल ब्रांड्स ने रोजमर्रा यूज की जाने वाली चीजों इतनी अधिक कीमत पर बेचना शुरू किया है, जिसका किसी को अंदाजा नहीं है, जो 'फैशन' के नाम पर लोगों को चौंका रही है लेकिन लग्जरी फैशन हाउस 'ह्यूगो बॉस' (Hugo Boss) ने इस बार हद ही पार कर दी. जर्मन लग्जरी फैशन ब्रांड (German Luxury Fashion Brand) 8,990 रुपये के ब्लू फ्लिप-फ्लॉप लॉन्च करने के लिए चर्चा में है. हम मजाक नहीं कर रहे हैं. नीली चप्पल की एक जोड़ी के लिए यह कीमत रखी गई है. कहने की जरूरत नहीं है कि ट्विटर यूजर्स ऐसी चीजों को ट्रोल करने में जरा भी वक्त नहीं लेते. कई लोगों का मानना है कि फ्लिप-फ्लॉप देसी घरों में पाई जाने वाली चप्पलों की तरह दिखती है.

पोस्ट को देखने के बाद लोगों ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं

पोस्ट को देखने के बाद एक यूजर ने कहा, 'सच कहूं, तो महंगे फ्लिप-फ्लॉप और आपके रोजाना हवाई चप्पलों में शायद ही कोई अंतर हो.' हालांकि, ह्यूगो बॉस के इस चप्पल ने सबको हैरान करके रख दिया. कई लोग तो इसकी असल कीमत 150 रुपये लगा रहे हैं. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अगर मैं करोड़पति बन भी जाऊं तो इतनी रकम में एक भी चप्पल नहीं खरीदूंगा.'

I got them in 2017 for 250 pic.twitter.com/gStN3k5OmD

— Not Tanya (@viralbiryani) October 16, 2022