Bike से पहुंचे बदमाश ने कपल को घेरा, बंदूक देखते ही गर्लफ्रेंड को छोड़कर भाग गया लड़का!

दरअसल, इस वीडियो को हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि सूनसान सड़क पर एक कपल जा रहा था. वीडियो को देखकर यह भी लग रहा है कि यह रात का वीडियो है. तभी उस कपल के बगल से एक बाइक आकर रूकती है. बाइक सवार दो लोग दिखते हैं जिसमें से एक ने हेलमेट पहन रखा है.

हेलमेट वाला बाइक से उतरता है और सीधा बंदूक तान देता है. इधर वह बंदूक तानता है, उधर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर फरार हो जाता है. वह पीछे की तरफ भागने लगता है. आखिरकार बाइक पर सवार बदमाश लड़की से कुछ सामान ले लेता है और फिर बाइक पर बैठ जाता है.

यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है. लेकिन इस वीडियो पर बहस जरूर छिड़ जाती है. यह वीडियो कब का है और कहां का है इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन यह शेयर जरूर हो रहा है. लोग उस लड़के के ऊपर भड़के हुए हैं, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान नहीं बचाई है.

OMG left her to die!

He can't be a man! He's a jerk! pic.twitter.com/OzSy2ag9DI

— The Figen (@TheFigen_) April 19, 2023