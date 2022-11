Bride Groom Kiss: मंडप पर ही रोमांटिक हो गए दूल्हा-दुल्हन, खुद को रोक नहीं पाए दोनों!

Bride And Groom Kissing Each Other: सोशल मीडिया पर शादियों के वीडियो जब वायरल होते हैं तो यूजर्स की प्रतिक्रिया देखने लायक होती है. कई बार वे वीडियो को पसंद करते हैं तो कभी-कभी वे भड़क भी जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें दूल्हा दुल्हन अपनी एक हरकत के चलते वायरल हो गए. इसमें मेहमानों के सामने ही दोनों एक दूसरे के प्रति रोमांटिक हो गए.

पंडितजी मंत्र पढ़ रहे हैं और..

दरअसल, इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि यह पूरा प्यार है. वीडियो में दिख रहा है कि शादी के लिए तैयारियां हो रही हैं और पंडितजी मंत्र पढ़ रहे हैं. यह भी दिख रहा है कि आगे यज्ञकुंड में अग्नि भी जल रही है और सामने की तरफ दूल्हा-दुल्हन बैठे हुए है. इसी बीच दुल्हन के पीछे कुछ अन्य औरतें भी आ जाती हैं.

दोनों इतने नजदीक हो गए कि..

दुल्हन के गले का हार या साड़ी के ऊपर के कुछ हिस्से में वे औरतें कुछ करती नजर आ रही हैं. इसे देखकर बगल में बैठा उनका हाथ बंटाने लगता है. जब दुल्हन दूल्हे को ऐसा करती देखती है तो खुश हो जाती है. इसी दौरान वे दोनों इतने नजदीक हो गए कि देखते देखते ही दोनों रोमांटिक हो गए. फिर दुल्हन ने दूल्हे को किस करने के लिए खुद को आगे किया फिर दूल्हे ने भी वही किया.

दोनों को किस करते देख वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे. इस दौरान दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर भी मुस्कान थी. यह बेहद ही नॉर्मल बात थी लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यह वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है.

