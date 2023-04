Video: जयमाला के बाद दुल्हन ने धड़ाधड़ चलाई गोलियां, डर के मारे चुपचाप बैठा रहा दूल्हा

दुल्हन ने स्टेज पर बैठकर चलाई दनादन गोलियां

कोतवाली हाथरस जंक्शन के एसएचओ गिरीश चंद गौतम ने कहा, "हाथरस जंक्शन इलाके की रहने वाली दुल्हन रागिनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 25(9) के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के डर से वह फरार हो गई है. उसकी तलाश की जा रही है. हम उस व्यक्ति की भी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने दुल्हन को पिस्तौल सौंपी." पुलिस ने 23 वर्षीय दुल्हन के खिलाफ शादी के दिन जश्न में फायरिंग करने के आरोप में केस दर्ज किया है. हाथरस जिले के एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार रात हुई इस घटना का दुल्हन के एक रिश्तेदार ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

In UP's Hathras, a groom sat with "kato toh khoon nhi" face next to the bride. pic.twitter.com/i7iNqiMIP4

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 9, 2023