Viral China News: अगर आपको हवा में चलने वाली ट्रेन में यात्रा कराई जाए तो क्‍या आप यात्रा कर सकेंगे? आप कहेंगे ऐसी कोई ट्रेन हो ही नहीं सकती, जो हवा में चलें, लेकिन आज के समय में विज्ञान ने इतनी तरक्‍की कर ली है कि ये बात भी हम सच हो गई है. दरअसल, चीन ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है, जो 33 फीट ऊपर हवा में चलती है. वैसे भी दुनियाभर में चीन को नए-नए आविष्कारों के लिए जाना जाता है. इस बार भी चीन ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है. चीन ने हवा में तैरने वाली ट्रेन का निर्माण कर दिया है. आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में.

क्या है इस ट्रेन में खास

इस ट्रेन को हवा में चुंबक के सहारे चलाया जाता है. चीन ने इसके लिए शुरुआती तौर पर 2,600 फीट का लंबा ट्रैक तैयार बनाया है. इस ट्रेन की मैक्सिमम स्‍पीड 70 किमी प्रति घंटा है. इसकी खास बात यह है कि चलते समय ये कोई आवाज नहीं करती है और हवा में चलने के बावजूद ये बिना ड्राइवर के चल जाती है.

200 यात्री करते हैं यात्रा

Thrilling!

A new type of sky train is just unveiled in Chengdu, China.

Transparent glass windows, 270 degree view.

Powered by lithium batteries!

Bravo!

pic.twitter.com/ESjLtyGvTX

— Erik Solheim (@ErikSolheim) March 22, 2019