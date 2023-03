Crocodile Video: मौत से पंगा लेने चला था बूढ़ा, मगरमच्छ ने गुस्से में दबोच लिया टांग और फिर कर डाला ऐसा

मगरमच्छ ने अचानक कर दिया हमला

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स खुले मैदान में एक खतरनाक मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, उसने पहले तो शातिराना चाल चली और एक कपड़ा मगरमच्छ के आंखों और मुंह के पास फेंक दिया. मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश करने वाले शख्स की उम्र बेहद ज्यादा थी. वह बुजुर्ग शख्स अपने तरीकों पर बेहद ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यह दांव उसका उल्टा भी पड़ सकता है. उसने कपड़े को मगरमच्छ के ऊपर डाला और फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा.

pic.twitter.com/NPu7Ugg49C

— that's why women's live longer than men (@TWWLLTM) March 15, 2023