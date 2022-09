सड़क किनारे जा रही महिला संग हुआ खतरनाक हादसा, फिल्मों में भी नहीं देखा होगा ऐसा GOOD LUCK

Woman Escapes From Auto And Car Accident: ऐसा अक्सर लोगों से कहा जाता है कि सड़क पर आते-जाते आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कब कोई गाड़ी बहक जाए और आपको अपना शिकार बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता. सड़क पार करते वक्त तो आपको और भी सावधान रहने की जरूरत है. सड़क पार करने से पहले दाएं-बाएं जरूर देख लें. हर दिन कई लोगों को क्रूर सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे उनकी गलती हो या न हो. बहुत कम लोग सड़क दुर्घटना से सुरक्षित और स्वस्थ निकलते हैं. कहते हैं कि जब आपकी किस्मत अच्छी हो तो सामने खड़ी मौत को भी मात दिया जा सकता है. जी हां, कुछ ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ जब सामने से आ रही चार पहिया वाहन और ऑटो के भिड़त में वह बाल-बाल बच गई.

सड़क हादसे में बाल-बाल बची महिला

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में एक महिला चमत्कारिक रूप से ऑटो रिक्शा और कार के बीच हुए बड़े हादसे से बाल-बाल बच गई. IPS VC सज्जनार द्वारा साझा किए गए वीडियो में, एक महिला खाली सड़क पार कर रही थी और दूसरी तरफ अंदर बैठे चालक के साथ एक ऑटो खड़ा था. एक तेज रफ्तार सफेद कार खड़ी ऑटो से टकरा गई जिससे ऑटो पलट गई और कार आगे की ओर चली गई. इस दौरान महिला वहीं पर मौजूद थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ. एक्सीडेंट के वक्त महिला के बाएं ओर कार निकली, जबकि दाएं ओर ऑटो पलट गई. दुर्घटना में महिला बाल-बाल बच गई.

Narrow escape but how long do we depend on luck?

Be responsible on Roads #RoadSafety pic.twitter.com/JEck2aXIuK

— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC) September 1, 2022