Jugaadu Video: स्कूटी पर दुकान का सामान रखकर की ऐसी भयंकर ड्राइविंग, देखकर चौंधिया गए लोग

Desi Jugaadu Video: आपने सड़क पर लोगों को बिना हेलमेट की ड्राइविंग करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो सड़क पर बाइक स्टंट करते हैं. उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होता कि अगर वह स्टंट करते वक्त गिर भी जाएं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है. हालांकि, भारत में लोग अपने जुगाड़ के लिए काफी माहिर हैं, कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल जाए इसके चक्कर में अपनी जान भी झोंक देते हैं. आपने बाइक पर ट्रिपलिंग या चार लोगों को बैठाकर ड्राइविंग करते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी-सी गाड़ी पर ढेर सारा सामान लेकर जाते हैं.

स्कूटी पर भयंकर तरीके से बैठकर चलाई गाड़ी

सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स स्कूटी पर बैठकर सड़क पर जा रहा होता है. हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि वह शख्स अपनी सीट पर नहीं बैठा होता. उसने अपनी स्कूटी पर इतना ढेर सारा सामान रखा होता है कि उसके बैठने के लिए भी जगह नहीं होती. इतना ही नहीं, वह शख्स सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी भी चला रहा होता है. उसने बड़ी मुश्किल से स्कूटी का हैंडल पकड़ रखा है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि वह स्कूटी पर सबसे पीछे लटका होता है और उसने आगे ढेर सारा सामान बांधा होता है.

