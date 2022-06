चलते-चलते क्या आपके साथ भी होता है ऐसा, अचानक खुल जाते हैं जूते के फीते? कारण जानकर होगी हैरानी

Did You Know: कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चलते चलते आपकी नजर जूते के फीतों पर पड़ी हो और वो खुले दिखे. चलते हुए जूतों के फीते खुल जाने पर हमें लगता है कि शायद हमनें ही अच्छे से फीते नहीं बांधे थे. लेकिन असल में इसके पीछे साइंस छुपी हुई है.