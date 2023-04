कार के इंजन में 48 KM तक फंसी रही नन्ही जान, फिर जो हुआ वो देखकर आप ऊपर वाले का भरोसा करने लगेंगे!

दरअसल, यह मामला अमेरिका के कंसास का बताया जा रहा है. इस घटना के वीडियो को भी हाल ही में एक यूजर ने शेयर किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां के रहने वाले एक शख्स ने कंसास से मिसौरी तक की लगभग पचास किलोमीटर की यात्रा कर डाली. इस दौरान पता भी नहीं चला कि जिस कार से वे जा रह यहीं, उस कार के इंजन में एक नन्हीं सी जान फंसी हुई है.

इस कार के इंजन में एक छोटा सा पपी यानी कि कुत्ता फंसा हुआ था. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक यह छोटा सा डॉगी इंजन के डिब्बे में चढ़ गया, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और वह उसी में फंसा रहा. इसके बाद कार के ड्राइवर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था और उसने इसी स्थिति में कंसास से मिसौरी की लगभग 30 मील की यात्रा भी पूरी कर ली.

इसके बाद जब वे सभी वहां पहुंचे तो एक महिला ने कुछ चीखें सुनीं. उन्होंने जब ध्यान से देखा तो पाया कि इंजन में एक कुत्ता फंसा हुआ है. इसके बाद इंजन का बोनट खोला गया और उसे निकाला गया. गनीमत इस बात की रही कि वह अभी तक जिंदा था. फिलहाल इस कुत्ते का रेस्क्यू किया गया और उसे बाहर निकाला गया उसकी मेडिकल स्थिति की देख रखी जा रही है और उसे खाने पीने को भी दिया जा रहा है.

