Elon Musk: क्या सच हुई इंटरनेट की सबसे बड़ी भविष्यवाणी? एलन मस्क का 25 साल पुराना इंटरव्यू वायरल

Elon Musk Biggest Prediction: ट्विटर के मालिक और इंटरनेट की दुनिया के सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक एलन मस्क एक बार फिर चर्चा में हैं. वैसे तो पिछले काफी सालों से एलन मस्क चर्चा में बने हुए हैं लेकिन हाल ही में उनका एक बहुत ही पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ है. इस वीडियो में वे इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं. इस इंटरव्यू के कमाल की बात यह रही कि उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी जो जिसके बारे में यह देखना दिलचस्प है कि आज 25 साल बाद उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है या नहीं.

'ये पहला दो-तरफा संचार है'

दरअसल ट्विटर पर ही उनका यह वीडियो सामने आया है. मजेदार बात यह है इस वीडियो पर उन्होंने खुद भी प्रतिक्रिया दी है. Tesla Owners Silicon Valley नामक यूजर के हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है. वे कह रहे हैं कि प्रिंट, प्रसारण, रेडियो, अनिवार्य रूप से सभी मीडिया उपक्रम इंटरनेट के रूप में फोल्ड होते हुए दिख जाएंगे. इंटरनेट की मात्रा यह है कि ये पहला दो-तरफा संचार है जो बुद्धिमान है. यह उपभोक्ताओं को यह चुनने की अनुमति देता है कि वे क्या देखना चाहते हैं.

पारंपरिक मीडिया में क्रांति लाने वाला

उन्होंने आगे यह कहा कि मुझे लगता है कि यह सभी पारंपरिक मीडिया में क्रांति लाने वाला है. असल में इस वीडियो के माध्यम से एलन मस्क इंटरनेट की खूबियों के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने इंटरनेट की एक सबसे बड़ी विशेषता का यह जिक्र किया कि आने वाले समय में इंटरनेट पारंपरिक मीडिया का एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा. दूसरी बात जो उन्होंने कही वह यह कि इंटरनेट टू-वे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम साबित होगा.

दोनों भविष्यवाणी सच साबित हुई

यह बात उन्होंने 1998 में यानी आज के 25 साल पहले कही थी. सिर्फ इन्हीं दोनों बातों को देखा जाए तो आज के दौर में यह दोनों भविष्यवाणी सच साबित हुई हैं. आज खुद उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लोगों के सामने एक बहुत बड़ा विकल्प दे दिया है. और दूसरी बात भी यही है कि इंटरनेट ने दुनिया में ऐसी क्रांति लाई है, जिसके बारे में कुछ दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी.

'एलन मस्क वाकई में दूरदर्शी थे'

कुल मिलाकर एलन मस्क की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिख रही है. इस वीडियो पर दुनिया भर की जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एलन मस्क की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि एलन मस्क वाकई में दूरदर्शी थे. एलन मस्क ने खुद इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि यह कब का वीडियो है. इसके बाद जवाब मिला कि यह वीडियो 1998 का है.

.@elonmusk explains the internet back in the day. pic.twitter.com/h6wxGkzrSG

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) February 17, 2023