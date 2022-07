Viral Photo: बाइक पर ऐसे लैपटॉप चला रहा था शख्स, लोगों ने पूछा- ऑफिस का काम जरूरी या जिंदगी?

Follow Safety Measures: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ऐसी फोटो वायरल (Viral Photo) हो रही है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. बताया जा रहा है कि ये तस्वीर बेंगलुरु के किसी व्यस्त हाईवे की है. हाईवे (Highway) जहां गाड़ियां अच्छी खासी रफ्तार से दौड़ती हैं, वहां पर एक शख्स अपनी बाइक पर कुछ ऐसा कर रहा है जिसे देखकर आपको भी इसकी हालत पर तरस आ सकता है. ये बेचारा शख्स अपनी बाइक पर बैठकर लैपटॉप पर काम (Working) करता दिखाई दे रहा है. इस फोटो को देखकर लोगों में बहस (Debate) छिड़ गई.

बॉस को सुनाई खरी-खोटी

इस फोटो पर कुछ लोगों ने शख्स के बॉस (Boss) को खरी-खोटी सुनाते हुए अपने कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा. कुछ ने कहा कि डू इट एएसएपी (Do It ASAP), इट्स अर्जेंट (It's Urgent) जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले सोचें. इस तरह के शब्दों का आपके कर्मचारियों के जीवन पर काफी खतरनाक प्रभाव (Dangerous Effect) पड़ सकता है.

जान को खतरे में ना डालें

कई यूजर्स (Social Media Users) ने कहा कि इस तरह से अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना बेवकूफी है. एक यूजर ने कहा कि फोटो को बेंगलुरु (Bangalore) से जोड़ना गलत है, तस्वीर कहीं की भी हो सकती है. एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि किसी की तस्वीर उससे बिना पूछे लेना प्राइवेसी (Privacy) का उल्लंघन है. इस फोटो पर कई लोगों ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया (Reactions) दी है.

लोगों के बीच छिड़ी बहस

इस फोटो (Trending Photo) को लेकर जहां कुछ लोग शख्स के बॉस को गलत ठहरा रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है शख्स अपना ही कोई काम कर रहा हो. हालांकि सभी ने इसे जोखिम भरा बताया है. सड़क पर एक छोटी सी चूक (Carelessness) आपकी जान पर हावी होने के लिए काफी है इसलिए सड़क पर अलर्ट (Alert) रहने की जरूरत है.

