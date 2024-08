फूल बेचने वाली मां को मजबूरी में खरीदना पड़ा iPhone, क्योंकि बेटे ने कर दी थी ऐसी हरकत

Temple Flower Seller Buy iPhone: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि एक मंदिर में फूल बेचने वाली महिला को अपने बेटे के लिए आईफोन खरीदना पड़ा क्योंकि उसने महंगा फोन मांगने के लिए तीन दिन की भूख हड़ताल की थी. इस वीडियो ने लोगों को गुस्से से लाल कर दिया. वायरल हो रहे वीडियो में फूल बेचने वाले की मां के बेटे को एक मोबाइल स्टोर में दिखाया गया है जहां वह मनचाहा आईफोन खरीदने जा रहा है. दुकानदार ने उससे पूछा कि आखिर वह यह फोन क्यों खरीदना चाहता है, जबकि उसकी मां ने पूरी स्थिति बताई. उन्होंने कहा कि उनका बेटा तीन दिन से भूख हड़ताल पर था क्योंकि वह यह फोन खरीदना चाहता था.

बेटे के लिए मजबूरन करना पड़ा

मां ने बताया, "मैं एक मंदिर के बाहर फूल बेचती हूं, और मेरा बेटा तीन दिन से कुछ नहीं खाया है क्योंकि वह अपने लिए एक आईफोन खरीदना चाहता था." महिला ने कहा कि वह अपने बेटे की डिमांड मान गई और उसे फोन खरीदने के लिए पैसे दे दिए. हालांकि, उन्होंने इस स्थिति पर पहले ही शर्त रखी. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका बेटा फोन के बिल के बराबर ही कमाए और उसे वापस दे. उन्होंने कहा, "मैं खुश हूं लेकिन मैं चाहती हूं कि वह कमाए और पैसे वापस लाए."

एक यूजर जिसका नाम इनकॉग्निटो है, ने एक्स पर यह क्लिप शेयर किया. यूजर ने क्लिप में कहा, "इस नालायक लड़के ने खाना बंद कर दिया था और अपनी मां से आईफोन मांग रहा था. उसकी मां आखिरकार मान गई और उसे आईफोन खरीदने के लिए पैसे दे दिए. वह एक मंदिर के बाहर फूल बेचती है."

This nithalla boy stopped eating food and was demanding iPhone from her mother.

His mother finally relented and gave him money to buy iPhone. She sells flowers outside a mandir.

Too much love will always destroy children. Parents should know where to draw the line.

This is… pic.twitter.com/govTiTKRAF

— Incognito (@Incognito_qfs) August 18, 2024