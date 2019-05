VIDEO: क्या आपने देखा है ये जादुई छाता? एक बार सेट करते ही आपके ऊपर उड़ता है और बारिश से बचाता है

नई दिल्ली : बारिश हो या फिर तेज धूप हम लोग अक्सर छाता लेकर चलते हैं ताकि हम हाथों में उसको आराम से पकड़ें और छाता बारिश का पीना और धूप की तेज लपटें हमारे ऊपर न आने दें. छाता जितना फायदेमंद है, उतना ही उसको हाथों में कैरी करना परेशानी भरा है. कैसा हो? आप चल रहे है और आपके सिर के ऊपर अपने आप छाता उड़ रहा हो. आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं.

अरे-अरे आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा छाता आ गया है, जो आपके ऊपर हमेशा रहेगा. आप चाहे बारिश में चल रहे हों, बाइक चला रहे हों या फिर रनिंग कर रहे हों. यह छाता हर वक्त आपके सिर पर उड़ेगा. यकीन नहीं होता तो देखिए ये VIDEO...

We focus our attention on cutting edge autonomous cars & vehicles but as the monsoon approaches, I’m more excited by the prospect of autonomous umbrellas! pic.twitter.com/RPrtPncPuU

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह जादुई छाता इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लोग जादुई छाते के इस वीडियो को तेजी से शेयर कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर यह छाता जल्द ही मार्केट में आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है.

