Food Lovers: इस डिश को देख खाने के शौकीनों की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, ट्राई करें Yummy रेसिपी

Must Try Once: सोशल मीडिया पर अक्सर खाने की चीजों की रेसिपीज के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. बहुत से लोग तो फूड ब्लॉगिंग (Food Blogging) कर अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी लोगों को बताते हैं. इससे बहुत से लोगों को ये फैसला करने में आसानी होती है कि वीडियो में दिख रही डिश (Dish) उनके पसंद की डिश हो सकती है या नहीं. ऐसा ही एक वीडियो खाने के शौकीनों (Food Lovers) को बहुत अच्छा लगने वाला है.

ललचाने लगेगा मन

इस वीडियो को देखकर आपका भी मन ललचाने लग जाएगा. इस वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा हुआ है कि तीखा तवा पुलाव. इससे आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो में तवा पुलाव (Tawa Pulao) बनाया जाएगा. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

कुछ ही देर में तैयार डिश

इस वीडियो में एक शख्स तवे पर ढेर सारा मक्खन (Butter), प्याज, हरी मिर्च समेत कई चटपटे और तीखे मसालों के साथ कटी हुई सब्जियां (Vegetables) डालता है. इस वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि शख्स सभी इंग्रीडिएंट्स (Ingredients) के साथ पुलाव मिलाता है और फिर उसपर कटा हुआ धनिया डाल देता है. बस आपके गर्म-गर्म और टेस्टी (Tasty) पुलाव बनकर तैयार हो जाते हैं.

वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को हजारों लोग (Social Media Users) लाइक भी कर चुके हैं. खाने के शौकीन लोग तो इस डिश को जरूर ट्राई (Try) करने वाले हैं. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन (Comment Section) में डिश की तारीफ भी की. इस कुछ सेकेंड के वीडियो की रेसिपी ट्राई करके फूड लवर्स के मजे ही आने वाले हैं.

