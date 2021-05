मेढ़क ने मेंढ़की के मांग में भरा सिंदूर, रीति रिवाज से यूं कराई गई शादी- देखें Video

नई दिल्ली: हिंदू रीति-रिवाज में पारंपरिक वेश-भूषा, मांग में सिंदूर और एक दूसरे के गले में माला डालकर शादी कराई जाती है. क्या आपने कभी सुना है कि ऐसा न सिर्फ हिंदू बल्कि जानवर भी करते हैं? जी हां, भारत में कुछ जगहों की ऐसी मान्यताएं हैं, जिनके बारे में जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा. जैसे-जैसे बढ़ते गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं, वैसे ही अब लोग बारिश का भी इंतजार करना शुरू कर दिया है.

ऐसी परंपरा है कि बारिश होने के लिए मेंढ़क और मेंढ़की की आपस में रीति-रिवाज के अनुसार शादी कराई जाती है, जिससे गर्मी के बाद आने वाला मानसून बेहद ही अच्छा हो और शानदार बारिश देखने को मिले. न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो आया है, जिसमें यह देखा गया कि त्रिपुरा में इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए स्थानीय लोगों ने मेंढ़क और मेंढ़की की शादी कराई. इस दौरान दोनों को ही अच्छे वस्त्र, गले में माला और सिंदूर तक भी डाला गया. इस वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है.

अच्छा मानसून और शानदार बारिश के लिए महिलाओं की मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है. यहां के लोगों का मानना है कि अच्छी बारिश से खेतों के लिए फसल अच्छी होगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं एक मेंढक को हाथ में लिए हुए हैं और दूसरे मेंढ़क के साथ रीति-रिवाजों का पालन कर रहे हैं.

#Watch| Frogs married off in Tripura to please rain god

Two toads were married performing all the rituals from bath in pond or river to new dresses, exchange of garlands, and applying of vermilion (sindoor). pic.twitter.com/qObo5i4qmM

