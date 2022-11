VIDEO: ये मेंढक निकला खतरों का खिलाड़ी, सांप की पीठ पर की सवारी, लोग भी रह गए भौचक्के

Trending Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीडियोज (viral Videos) की कमी नहीं है. कुछ ऐसे होते हैं, जिनको देखकर हंसी नहीं रुकती और कुछ को देखकर रूह कांप उठती है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मेंढक (Frog) खतरनाक सांप (snake) की पीठ पर सवारी करता दिख रहा है. इस वीडियो को जिसने भी देखा, वो हैरान रह गया. कई यूजर्स ने तो यहां तक लिखा कि यह मेंढक चाहता क्या है?

वीडियो देखने के बाद यकीनन आपको भी हैरानी हो रही होगी कि आखिर कैसे कोई मेंढक इतना बेखौफ हो सकता है. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये मेंढक वाइट कलर के सांप के ऊपर बैठकर सवारी का लुत्फ ले रहा है. ये वीडियो देखकर हर कोई दंग है. वायरल वीडियो को वन अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है. इसे 73 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा- बस लाइफ में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह बहुत खतरनाक वीडियो है.

The less you care,

The happier you will be

(Even at the face of death) pic.twitter.com/KDKM5lhcwC

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 7, 2022