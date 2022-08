Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर दिखा गणपति का ऐसा भव्य रूप, फोटो देख भक्तों का दिल हुआ बाग-बाग

Lord Ganesha Viral Photo: सोशल मीडिया पर कई लोग अपनी कलाकारी दिखाते हैं. इनमें से कुछ आर्ट (Art) तो ऐसी होती हैं जो दिल खुश कर देती हैं. भारत में जहां लोग गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) पर अपने-अपने घरों में गणपति की मूर्ती लाते हैं और स्थापित करते हैं, वहीं इस मूर्ती को चुनने के लिए लोग काफी मेहनत भी करते हैं और उनके हिसाब से सबसे खूबसूरत मूर्ती (Ganpati) को स्थापित करने के लिए अपने घर लेकर आते हैं.

ऐसे बनाए भगवान गणेश

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भगवान गणेश जी ने सभी भक्तों को खुश (Happy) कर दिया है. बता दें कि इस आर्ट की एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर खूब वायरल हो रही है. बहुत से लोग इस आर्ट से काफी इम्प्रेस दिखाई दिए. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) हो रही इस फोटो को जरूर देखें...

Happy #GaneshChaturthi .My SandArt of Lord Ganesh by using 3,425 sand ladoos and Some Flowers at Puri beach in Odisha . pic.twitter.com/ruIOUDzaEj

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) August 31, 2022