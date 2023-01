Cab Driver: लड़की ने कैब बुक की..ड्राइवर ने कुछ ऐसा लिखा, तुरंत कैंसिल करनी पड़ी राइड

Girl Booked Uber Cab: आज के दौर में लोग यात्रा के लिए कैब या टैक्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं. कई बार तो लोग अपने घर के सामने से ही कैब को ऑनलाइन बुक करके चल देते हैं. लेकिन ऐसा भी होता है कि वह गलत अनुभव का सामना करते हैं और उस अनुभव को व सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की ने अपनी कहानी बयां की है.

कैब ड्राइवर का मैसेज आ गया

दरअसल, इस लड़की का नाम आशी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशी बेंगलुरु में एक राइड बुक करना चाहती थीं और उन्होंने उबर पर कैब बुक किया. जैसे ही लड़की की राइड बुक हुई, उसके अगले ही पल उस कैब ड्राइवर का मैसेज आ गया, उस मैसेज में ड्राइवर ने लिखा कि इस राइड को कैंसल कर दीजिए, मुझे नींद आ रही है. उसके जवाब को सुनकर लड़की पहले तो हैरान रह गई लेकिन आखिर में उसने जवाब में ओके लिख दिया.

बेंगलुरु में इस अनुभव का सामना

इसके बाद लड़की ने इस राइड के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर कर दिया. लड़की ने लिखा कि उसने बेंगलुरु में इस अनुभव का सामना किया है. हालांकि लड़की ने लोकेशन या कैब ड्राइवर के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह स्क्रीनशॉट वायरल जरूर हो गया है.

इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

कई यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. कुछ लोगों ने लड़की को सुझाव दिया कि वह ड्राइवर की शिकायत कर दे कि इस राइड को एक्सेप्ट करने के बाद उसने इसे कैंसिल क्यों करवाया. हालांकि कुछ लोग ड्राइवर के पक्ष में भी खड़े दिखे. उन्होंने लिखा कि ड्राइवर ने सही निर्णय लिया कि नींद में गाड़ी नहीं चलाई. फिलहाल इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

Tired after a day of hustling at @peakbengaluru pic.twitter.com/XB6QnBWzO6

— Ashi (@ashimhta) January 25, 2023