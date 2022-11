Painting: ब्लैकबोर्ड पर चॉक से बना दी ऐसी शानदार पेंटिंग, लोग बोले- यह तो पिकासो की बहन है!

Girl Skech Painting On Blackboard: किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग या उसकी कलाकारी कई बार जमकर वायरल हो जाती है. यह बात सही भी है कि देश दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. जबसे सोशल मीडिया का दौर आया है तबसे भले ही उनके काम लोगों के सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह लड़की एक ब्लैकबोर्ड पर चाक से शानदार पेंटिंग बना देती है.

चॉक से बोर्ड पर चित्र

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि एक लड़की चॉक से बोर्ड पर यह चित्र बना रही है. उसने इस तरह से चॉक को पकड़ा है कि चित्र में शेडिंग होती सी लग रही है. धीरे-धीरे जब वो अपने चित्र को पूरा करती जाती है तो समझ आता है कि उसमें एक महिला आगे की ओर खड़ी है और उसने हाथ में छाता लिया है और उसके पीछे एक पुरुष भी नजर आ रहा है.

पेंटिंग इतनी शानदार कि

पेंटिंग में आसपास छोटी-छोटी घास भी उगी दिख रही है. इसके अलावा लड़की ने पेंटिंग में बने आसमान को भी शानदार तरीके से बना दिया है. जब वह लड़की पेंटिंग बनाना शुरू करती है तो लगता नहीं कि यह पेंटिंग इतनी शानदार बन जाएगी लेकिन धीरे धीरे जब पेंटिंग पूरी होती है तो कमाल हो जाता है.

फिलहाल यह वीडियो जैसे ही शेयर किया गया वायरल हो गया. यूजर इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ने लिखा कि यह तो पिकासो की बहन लग रही है. जबकि एक यूजर ने लिखा कि इतने कम समय में इससे शानदार पेंटिंग नहीं बन सकती है.

It is hard to imagine that one can use chalk to draw this beautifully pic.twitter.com/mAiPjyPCWV

— Vala Afshar (@ValaAfshar) November 3, 2022