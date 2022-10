Domino's के पिज्जा में मिले कांच के टुकड़े! फोटो हुई वायरल तो कंपनी ने दिया ये बयान

Domino Company Statement: ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी सिस्टम में पिज्जा भी काफी फेमस है. पिज्जा के शौकीन ऑनलाइन आर्डर से मंगाकर चाव से पिज्जा खाते हैं. लेकिन कई बार उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला मुंबई से सामने आया है जहां एक शख्स ने ऑनलाइन आर्डर से डोमिनो से पिज्जा मंगाया लेकिन जब उसने खोला तो वह अवाक रहा गया क्योंकि उसमें कुछ कांच के टुकड़े निकले.

ऑर्डर किए गए पिज्जा में कांच के टुकड़े!

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना मुंबई की है. ट्विटर पर अरुण कोल्लुरी नाम के शख्स ने पिज्जा आउटलेट द्वारा बेचे जाने वाले पिज्जा की तस्वीर पोस्ट की और कहा कि उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किए गए पिज्जा में कांच के टुकड़े मिले हैं. हालांकि उनके ट्वीट में आउटलेट या डिलीवरी की तारीख का जिक्र नहीं है. इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस को टैग किया.

मुंबई पुलिस ने ट्वीट पर जवाब दिया

इतना ही नहीं उन्होंने मुंबई पुलिस के साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को टैग किया और लिखा कि डोमिनो में पाए गए कांच के 2 से 3 टुकड़े. इसके बाद फिर मुंबई पुलिस ने ट्वीट पर जवाब दिया कि वह किसी भी कानूनी उपाय की मांग करने से पहले डोमिनोज के कस्टमर केयर को पहले लिखने की सलाह देता है.

फिलहाल मामले पर डोमिनोज का बयान आ गया है. उन्होंने कहा कि इसकी क्‍वालिटी टीम ने पिज्जा आउटलेट की जांच की लेकिन कोई खराबी नहीं पाई गई. फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए कंपनी ने पीड़ित ग्राहक से भी संपर्क किया. इसके साथ ही इस मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

