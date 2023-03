Private Job VS Govt Job: 'प्राइवेट मैनेजर से अच्छा सरकारी चपरासी', इस पर IPS अधिकारी ने दिया जवाब और बन गया महौल

'प्राइवेट मैनेजर से अच्छा सरकारी चपरासी'

अक्सर लोग प्राइवेट नौकरी की तुलना सरकारी नौकरी से करते हैं और तुलना के बाद ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी को किसी प्राइवेट जॉब से बेहतर बताते हैं. यह पूरा मामला आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा के ट्वीट से शुरू हुआ. दीपांशु काबरा ने ट्वीट कर लिखा कि हो कहीं भी आग लेकिन, आग जलनी चाहिए. मिलिए करीना से, Ambuja Mall रायपुर स्थित SubwayIndia में जॉब करती हैं. कस्टमर्स के आने-जाने के बीच जो थोड़ा समय मिलता हैं, उसमें पढ़ाई कर लेती हैं. 'टाइम नहीं मिलता' का बहाना बनाने वाले सीखें कि 1-1 मिनट का ऐसे भी उपयोग हो सकता है. इसी ट्वीट पर सेवकराम नाम के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया कि प्राइवेट मैनेजर के नौकरी से बेहतर है सरकारी चपरासी बनकर समाज के नजरों में चमकदार हीरा बनना.

मित्र मेरी नज़र में दोनों ही बेहद सम्मानजनक जॉब्स हैं.

You can choose whatever you like to be, just be a good one. https://t.co/yoAOeIFcPk

