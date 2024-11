हल्दी से ऐन पहले दूल्हा भूल गया कुर्ता और अंडरगार्मेंट्स.. फिर 10 मिनट में खड़े-खड़े हो गई व्यवस्था

Pre Wedding Story: कर्नाटक में बेंगलुरु के एक दूल्हे ने अपनी हल्दी समारोह की दिलचस्प घटना सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिससे इंटरनेट पर हलचल मच गई. रामनाथ शेनॉय नामक इस शख्स ने बताया कि कैसे वह अपनी शादी के दिन पीले कुर्ते को भूल गए थे, जिसके कारण परिवार से कड़ी डांट सुननी पड़ी. हालांकि, उन्होंने जल्दी से स्विग्गी इंस्टामार्ट का रुख किया, और केवल 8 मिनट में उन्हें एक Manyavar कुर्ता मिल गया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. हल्दी समारोह के बाद रामनाथ को यह एहसास हुआ कि उनके पास कोई अंडरगारमेंट्स नहीं हैं. फिर से इंस्टामार्ट ने उन्हें राहत दी और 10 मिनट में ताजे अंडरगारमेंट्स की डिलीवरी कर दी.

8 मिनट में Manyavar कुर्ता..

असल में सोशल मीडिया पर यह मजेदार वाकया वायरल हो गया. रामनाथ ने मजाक करते हुए इंस्टामार्ट की शानदार सेवा को स्वीकार किया और कहा कि उन्हें शादी में आमंत्रित किया जाना चाहिए. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी शादी के 36 घंटे पहले, और @SwiggyInstamart को मंडप में बैठने का हक बनता है! हल्दी की सुबह का कोहराम मेरा पीला कुर्ता भूल जाना. परिवार की नाराजगी... लेकिन इंस्टामार्ट ने 8 मिनट में Manyavar कुर्ता भेजकर बचाया.

उन्होंने आगे लिखा कि यहां मैं 10 मिनट बाद इसे पहनकर खड़ा हूं. फिर हल्दी के पानी में पूरी तरह भीग जाने के बाद, कोई बैकअप अंडरगारमेंट्स नहीं थे. इंस्टामार्ट ने 10 मिनट में ताजे अंडरगारमेंट्स डिलीवर कर दिए. इस रफ्तार में, मुझे तो शायद इन्हें शादी में बुलाना पड़ेगा. आशा है और कोई सरप्राइज नहीं होगा.

इस अजीबोगरीब कहानी का सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजाक उड़ाया. कई लोगों ने इस घटना को एक उदाहरण माना कि हम कैसे इमरजेंसी के लिए चीजों पर निर्भर हो गए हैं.

36 hours to my wedding, and @SwiggyInstamart deserves a seat at the mandap!

Haldi morning chaos = forgot my yellow kurta. Family wrath loading… until Instamart saved the day with a Manyavar kurta in 8 minutes (here’s me rocking it 10 minutes later).

Then came the Haldi… pic.twitter.com/zTJyrGOQJ6

— Ramnath Shenoy (@ramnathshenoy22) November 26, 2024