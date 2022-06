Viral Video: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, एयरपोर्ट पर दिखा ऐसा नजारा

Hair Transplant in Turkey: आज के समय में बाल झड़ना बेहद आम बात हो गई है. जिस कारण लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं. जिसकी कीमत हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक में हो होती है. लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तुर्की को सबसे बेस्ट प्लेस माना गया है. यहां विदेशों से आने वालें लोगों की संख्या भी अच्छी-खासी है. जाहिर है इसके पीछे का मुख्य कारण यहां का सस्ता और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस है.

जानकारी के अनुसार, तुर्की में एक प्रतिष्ठित क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में आमतौर पर डेढ़ लाख रुपये से लेकर साढ़े 6 लाख रुपये तक का खर्च आता है. एक रिपोर्ट के अनुसार यूके समेत अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देशों में हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत आमतौर पर तुर्की के रेट से काफी ज्यादा है. जिस कारण से तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय हुआ है.

जिसमें एयरपोर्ट से रिसीव करना, लग्जरी होटल में ठहराना जैसी सुविधाएं शामिल हैं और इस बात को यह वीडियो साफ जाहिर करता है. हाल ही में एक वीडियो सामने आया, जिसमें तुर्की के एयरपोर्ट में हेयर ट्रांसप्लांट कराने आए लोगों की काफी भारी भीड़ दिखाई दी है, आप भी देखिए यह वीडियो-

