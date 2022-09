Heartbreaking Video: भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए बैलगाड़ी खींचती है बेबस मां, देखकर निकल पड़े आंसू

Woman In MP Pulls A Heavy Cart: इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं. यकीन मानिए सबकुछ. चाहे वह आंतरिक या बाहरी शक्ति का प्रदर्शन हो. मध्य प्रदेश में एक महिला ने ऐसा काम किया, जिसके बारे में जानकर आप शायद इमोशनल हो जाएंगे. जब उसे एक बच्चे के साथ एक भारी गाड़ी को ढेर सारे सामान के साथ खींचते हुए देखा गया तो सभी दंग रह गए. ट्विटर यूजर @amjadmunawar द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक बुजुर्ग महिला व्यस्त सड़क पर अपने दम पर एक भारी बैलगाड़ी खींचती हुई नजर आई. वीडियो कथित तौर पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है.

भीषण गर्मी में खींचते हुए दिखी भारी गाड़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को भीषण गर्मी में भारी गाड़ी खींचते हुए देखा गया ताकि वह अपने चार बच्चों का पेट भर सके. लेकिन यह खाली गाड़ी नहीं है. गाड़ी पर बहुत सारा सामान है, और उसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है. वीडियो में सड़क के किनारे कारों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि अपने बच्चे का पेट पालने के लिए महिला अकेले ही बिना किसी के सहायता के संघर्ष करती हुई नजर आई. हालांकि, महिला के चेहरे पर बड़ी मुस्कान है, लेकिन वह अंदर से बेहद ही ताकतवर और दृढ़-संकल्पी है. लोग इस महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

न घर, न ही खाना; दर-दर भटकने को मजबूर

कुछ लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो इसे फिल्म मदर इंडिया के प्रसिद्ध दृश्य से जोड़ा, जो एक विधवा महिला की कहानी है और जीवन के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक महिला भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए बैल की तरह बैलगाड़ी खींचती नजर आई. महिला 4 बच्चों की विधवा मां है. पति की मृत्यु के बाद, उसके पास रहने और खाने के लिए कोई जगह नहीं है. वह 24 घंटे में एक बार मुश्किल से ही खा पाती है.'

In Rajgarh Madhya Pradesh #India

a woman herself was seen pulling a bullock cart like a bull to feed the children.The woman is a widowed mother of 4 children.After the death of her husband,she has no place to live and eat,she can hardly eat once in 24 hours.@JoeBiden @nytimes pic.twitter.com/wDtzQ0dqBL

— Amjad Munawar (@AmjadMunawarOf1) September 21, 2022