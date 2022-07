IAS ऑफिसर ने दिखाई सबको अपनी मार्कशीट, 10वीं की परीक्षा में Maths में आए सबसे कम मार्क्स

IAS Officer Shares His 10th Board Marksheet: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के कक्षा 10 और 12 के परिणाम 22 जुलाई को घोषित किए गए थे. दो दिन बाद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) के परिणाम भी घोषित किए गए. कई माता-पिता सोशल मीडिया पर इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अपने बच्चों के प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे हैं. हालांकि, कई माता-पिता अपने बच्चों के कम अंक से निराश भी हैं. पैरेंट्स को यह समझना चाहिए कि ये परिणाम उनके बच्चों का भविष्य तय नहीं करेंगे. यह बच्चे का ज्ञान है जो उसके भाग्य का फैसला करेगा.

IAS ऑफिसर ने शेयर की अपनी 10वीं की मार्कशीट

इस बात को साबित करने के लिए आईएएस अफसर शाहिद चौधरी (IAS officer Shahid Choudhary) ने हाल ही में अपनी 10वीं की मार्कशीट शेयर की है. आदिवासी मामलों के विभाग के सचिव चौधरी ने ट्विटर पर अपनी कक्षा 10 की मार्कशीट (Class 10 Mark Sheet) शेयर की. शाहिद चौधरी की मार्कशीट से पता चलता है कि उसे 10वीं में टॉप मार्क्स नहीं मिले थे. उनको अंग्रेजी में 70, उर्दू में 71 और विज्ञान में 88 अंक मिले हैं, लेकिन उन्हें गणित और सामाजिक अध्ययन में केवल 55-55 अंक मिले और 500 में से कुल 339 अंक मिले हैं.

देखें पोस्ट-

On students’ demand, here’s my Class-X Mark-sheet which has remained “classified” since 1997 ! 339/500 pic.twitter.com/9ga6tJRkHU

— Shahid Choudhary (@listenshahid) July 20, 2022