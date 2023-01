Indian Railways Beautiful Station: उत्तरी भारत में चल रहे सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिल्ली-बीकानेर जैसी जगहों पर सबसे कम तापमान देखा जा रहा है. फिलहाल, कुछ लोग ठंड में रजाई में घुसे हुए हैं, जबकि कई ऐसे भी हैं जो देश में सुंदर नजारों को देखने के लिए ट्रेन पकड़ ली. जहां ठंड ने देश के कई हिस्सों में लोगों के लिए परेशानी पैदा की, वहीं कुछ लोगों ने जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सुंदर दृश्य देखा. दोनों ही राज्यों के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी देखी जा रही है और इसने हिल स्टेशनों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक एक शानदार दृश्य बना दिया है.

सुंदर नजारे के वीडियो को रेल मंत्रालय ने किया शेयर

मनमोहक नजारों की एक झलक देने के लिए रेल मंत्रालय ने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर में बर्फ की सफेद चादर से ढकी घाटी से गुजरती ट्रेनों को दिखाया है. वीडियो को ट्वीट करते हुए रेल मंत्रालय ने कैप्शन में लिखा, "जम्मू-कश्मीर के बनिहाल से बडगाम तक बर्फ से लदी घाटी से गुजरती ट्रेन का एक मनोरम दृश्य." आपको सबसे पहले श्रीनगर रेलवे स्टेशन जाना होगा और फिर यहां से आप बडगाम या फिर बनिहाल के लिए ट्रेन ले सकते हैं. केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने श्रीनगर के रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जो हाल ही में हुई बर्फबारी के दौरान बर्फ से ढका हुआ है.

A picturesque view of train pulling through the snow laden valley from Banihal to Badgam, Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/Gs7mOX80cv

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 5, 2023