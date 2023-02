IPS रचिता जुयाल की शादी की तस्वीरें हुईं वायरल, दोनों की लव स्टोरी सुनकर लोग बोले- प्यार हो तो

IPS Love Story: आईपीएस ऑफिसर रचिता जुयाल (Rachita Juyal) की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. उनकी शादी सोशल वर्कर व फिल्म डायरेक्टर यशस्वी संग हुई, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि आखिर दोनों की लव स्टोरी पॉपुलर कैसे हुई. हाल ही में, रचिता जुयाल ने अपने एक वीडियो के जरिए पति यशस्वी के बारे में बताया और पुरानी बातें लोगों से शेयर की. लोगों को दोनों की लव स्टोरी बेहद ही पसंद आई और अब लोग उनकी पुरानी तस्वीरों को खोज रहे हैं. चलिए हम आपको बता दें कि दोनों की शादी पिछले साल अप्रैल महीने में हुई थी.

इंस्टाग्राम पर अक्सर पोस्ट करती रहती हैं फोटो

रचिता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती हैं. अपनी लाइफ से जुड़ी अच्छी यादों को अक्सर इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं. रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संग अपनी एक तस्वीर साझा की. उनकी इस तस्वीर को ibsnaa ऑफिशियल ने शेयर की, जिसे रचिता ने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर शेयर किया. इस तस्वीर में वह राष्ट्रपति को सैल्यूट करती हुई दिखाई दे रही हैं.

इसी महीने के एक तारीख को रचिता ने अपनी पुरानी मेमोरी को ताजा किया और अपने पिता व पति संग कई तस्वीरों को अटैच करके वीडियो बनाया, जो अब काफी वायरल हो रहा है.

यूपीएससी परीक्षा में हासिल की थीं 215वीं रैंक

साल 2015 में रचिता जुयाल ने यूपीएससी परीक्षा में 215वीं रैंक हासिल की. उसके बाद वह अपने काम के प्रति निरंतर गंभीर रहीं और लगन से आगे बढ़ती रहीं.

Great pic for #SelfieWithDaughter campaign- Rachita Juyal -d/o Doon based Police Inspector to become an IPS Officer pic.twitter.com/bPiPxprKhG

— Alok Bhatt (@alok_bhatt) July 5, 2015