Cobra: बच्चे के सामने फन फैलाए खड़ा हो गया कोबरा और फिर.., दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला VIDEO

Trending Video: डिस्कवरी चैनल्स में आप सभी ने सांपों को तो जरूर देखा ही होगा. कभी सांपों के फाइट (Snake Fight) के वीडियोज तो कभी सांपों के रेस्क्यू के वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया (Social Media) पर भी छाए रहते हैं. ऐसे में ये वीडियो जरा लीग से हटकर है. इस वीडियो में एक बच्चा अनजानें में खतरनाक किंग कोबरा (King Cobra) के सामने आ जाता है. इसके बाद किंग कोबरा को गुस्सा आ जाता है और फिर जो कुछ भी हुआ, उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी.

वीडियो देख रह जाएंगे हक्के-बक्के

वीडियो में देखा जा सकता है कि घर की दहलीज से एक कोबरा गुजर रहा है. लेकिन चौखट पर आ रहे मां (Mother) और बेटे इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं. जैसे ही बच्चा सीढ़ी से उतरता है, वैसे ही कोबरा अलर्ट (Alert) होकर अपने फन फैला लेता है. पहले आप भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

