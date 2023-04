King Cobra Video: गुपचुप तरीके से गांव में घुसा 13 फीट लंबा किंग कोबरा, घरवालों की कांप गई रूह

13 फीट लंबे किंग कोबरा को स्नैक कैचर ने पकड़ा

आंध्र प्रदेश की सड़कों पर किंग कोबरा ही नहीं बाकि अन्य सांप भी निकलते रहते हैं. सोशल मीडिया पर किंग कोबरा सांप के पकड़ जाने का एक वीडियो भी सामने आया है. इसे आशीष नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया था, जिसने लिखा, "पूर्वी घाट का किंग... दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप होने के बावजूद, किंग कोबरा स्वभाव से डरपोक है और अगर उसका सामना इंसानों से होता है तो वह पहले बचना पसंद करता है. किंग कोबरा को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची II के तहत रखा गया है." इस वीडियो पर हजारों व्यूज आ चुके हैं.

The King of Eastern Ghat! A 13 ft long #KingCobra was rescued by a courageous snake catcher Balaraju in Kummarinaugam under the Kanchili mandal of Srikakulam dist. The legendary serpent was later released in the forest.

Despite being the longest venomous snake in the world, the… pic.twitter.com/L0287iQ7sZ

— Ashish (@KP_Aashish) April 12, 2023