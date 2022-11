Robot: फूड डिलीवरी करने जा रहा था रोबोट..अचानक आ गई ट्रेन, फिर देखिए क्या हुआ...

Train Crashed Food Delivery Robot: साइंस की दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि कई बार इंसानों के काम को रोबोट करते हुए दिख जाते हैं. लेकिन कई बार कुछ सवाल भी खड़े हो जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक रोबोट फूड डिलीवरी के लिए जा रहा था तभी बगल से एक ट्रेन आ गई और रोबोट को कुचल दिया. यह सब तब हुआ जब रोबोट रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था.

रोबोट एक रेलवे ट्रैक पर

दरअसल, यह वीडियो अमेरिका के ओरेगन का बताया जा रहा है. वीडियो में एक छोटे रोबोट जैसे दिखने वाले रोबोटिक कैरियर के जरिए फूड डिलीवरी की जा रही थी. यह रोबोट चलते-चलते एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है. ठीक इसी दौरान ट्रैक पर दूसरी ओर से एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी और यह रोबोट उसी ट्रेन की चपेट में आ गया.

रोबोट ट्रैक पर टूट गया

जैसे ही रोबोट रोड और रेलवे ट्रैक के कॉमन वाले हिस्से पर पहुंचा ट्रेन उसके ऊपर से निकलने लगी. यह रोबोट ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया और ट्रेन उस पर चढ़ गई. ट्रेन बिजली की गति से दौड़ती हुई चली गई और रोबोट ट्रैक पर पूरी तरह से टूट गया. इतना ही नहीं उसमें से चिंगारियां निकलती हुई भी देखी गईं.

जैसे ही यह वीडियो सामने आया यह जमकर वायरल हो गया. लोगों का कहना है कि शायद उसकी जगह कोई इंसान होता तो ट्रेन को देख पाता लेकिन रोबोट का सेंसर इसे समझ नहीं पाया. कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इस रोबोट में सेंसर नहीं लगाया गया था. फिलहाल इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Rest in peace food delivery robot and who ever ordered their food pic.twitter.com/rzA245mYGZ

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 25, 2022