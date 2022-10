Death Stunt: वीडियो बनाने के लिए पहाड़ी पर स्टंटबाजी पड़ी भारी, तुरंत खत्म हो गई जिंदगी!

Man falls from Hill Doing the Stunt: लोग स्टंट करने के लिए क्या क्या नहीं करते. कई बार तो सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं. लेकिन यह कई बार काफी महंगा पड़ जाता है. एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स को स्टंट करना इतना महंगा पड़ा कि तुरंत उसकी मौत हो गई. यह सब तब हुआ जब वह शख्स एक खड़ी पहाड़ी पर चलने की कोशिश कर रहा था.

'कोई इतनी गलती कैसे कर सकता है'

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. ट्विटर पर एक यूजर ने इसे शेयर किया है जिसे देखकर लोग भड़के हुए हैं कि कोई इंसान इतनी मूर्खतापूर्ण गलती कैसे कर सकता है. इसमें दिख रहा है कि यह शख्स एक खड़ी पहाड़ी से उतरने की कोशिश चलते हुए कर रहा है. इस दौरान सामने से कोई वीडियो भी बना रहा है.

इस शख्स के परखच्चे उड़ गए होंगे..

लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसला और वह संभल नहीं पाया. जैसे ही वह फिसला तुरंत नीचे खाई में गिरा और अदृश्य हो गया. वीडियो देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शख्स के परखच्चे उड़ गए होंगे. हालांकि कुछ लोग अभी भी मना रहे थे कि भगवान उसकी जान बचा लीजिए. लेकिन ऐसा लगभग असंभव सा लग रहा है.

हालांकि यह बात सामने नहीं आई है कि यह वीडियो कब का है और कहां का है लेकिन यह तय कि इसकी जान नहीं बची होगी. क्योंकि वह जैसे ही नीचे उतरने के लिए एक चट्टान पर अपना पैर रखता है, फिसल जाता है और चट्टानों से टकराते हुए खाई में गिर जाता है. फिलहाल इसका एक डरावना वीडियो वायरल हो रहा है.

